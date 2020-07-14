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В Запорожской епархии Украинской Православной Церкви запустили два новых онлайн-проекта, которые посвящены молитве, аскетическому учению и житиям святых.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в своем Телеграм-канале митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Телеграм-каналы «Isihazm» и «Kerigma» помогут узнать полезную информацию о духовной сокровищнице Православной Церкви.

«Предлагаю подписаться всем желающим и неравнодушным к своей духовной жизни. Никакой политики, только о Небе и спасении. Подписывайтесь, Бог вам в помощь», – написал митрополит Лука.

Первый проект «Isihazm» посвящен молитве и аскетическому учению Православной церкви, на канале «Kerigma» будут размещаться проповеди, публицистика и жития малоизвестных святых.
ForUm

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