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В Львовской области в Золочеве дом священника Украинской Православной Церкви неизвестные расписали оскорблениями и нацистской символикой.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, ранее вокруг священника Максима Йоенко разразился скандал из-за подозрений в строительстве храма.

«Группа молодчиков, около 3-х человек, совершила акт вандализма в отношении семьи священника Украинской Православной Церкви. Вероятно, это произошло ночью. Имущество священника получило значительные повреждения. Ограждение вокруг дома исписали краской, надписями грубого содержания и нацисткой символикой», - рассказал секретарь Львовской епархии УПЦ протоиерей Александр Иванченко.

На фото с места инцидента видны нанесенные на забор надписи «геть РПЦ», «кровь на ваших руках», пятна «крови» и нацистские символы.

Накануне в Золочеве поднялся скандал вокруг предполагаемого строительства храма УПЦ под видом жилого дома.

Активисты организовали ночное «дежурство» у дома клирика УПЦ, а мэр города Игорь Грынькив записал видеообращение и инициировал внеочередную сессию горсовета, на которой депутаты проголосовали за запрет строительства храма УПЦ в городе.

Мэр призвал жителей города собраться на «вече» против УПЦ, а перед этим снести забор и ворота дома священника, распоряжение об этом он разместил на своей странице в Фейсбук.

Однако, по словам секретаря Львовской епархии, храм УПЦ в Золочеве не строят.

«Около года назад клирик епархии иерей Максим Йоенко купил в этом городе полдома для себя и своей семьи и сейчас занимается его ремонтом. Прихода УПЦ в Золочеве нет, но когда там поселился священник канонической Церкви православные жители обратились к нему с просьбой провести для них молебен. Молебен с литургией священник провел один раз, в строительном вагончике на частной придомовой территории», - отметил протоиерей Александр Иванченко.
ForUm

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