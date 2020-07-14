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Украинская Православная Церковь выступает против легализации азартных игр в Украине.

Фото: comments.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич написал на своей странице в Фейсбук, комментируя принятие Верховной Радой Украины законопроекта №2285-д.

«Верховная Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса и азартных игр в Украине. Жаль. Будут люди проигрывать даже те небольшие средства, которые имеют. Раньше, лет 8-10 назад, наша Церковь выступала против этого. Прислушались. Запретили. Теперь обратно за свое. В любом случае, мы против таких законов», – отметил священник.

Протоиерей Николай Данилевич рассказал, что в священнической практике ему приходилось сталкиваться со случаями игромании, «когда человек день и ночь сидит и играет».

«Это беда как для человека, так и для семьи, и трудно, очень трудно такую страсть преодолеть. А когда еще и деньги проигрывают, то это еще большая беда», – подчеркнул протоиерей Николай Данилевич.

Как сообщалось в СМИ, сегодня Верховная Рада во втором чтении приняла во втором чтении законопроект №2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», легализировавший игорный бизнес. Его поддержали 248 народных депутатов.
ForUm

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