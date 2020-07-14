Настоящее единство в Церкви достигается общностью веры, а ложное – политическими лозунгами, прикрытыми христианской символикой.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Несмотря на этническую, генетическую, национальную, культурную, языковую разность между людьми, мы все можем стать едиными во Христе. Едиными по духу, едиными в любви к Богу и друг другу. Но для того, чтобы достичь этого единства нам нужна воля и вера. Мы все с вами едины по человеческой природе, потому что все мы люди. Но для того, чтобы достичь духовного единства, нам всем нужно уподобиться Христу по своему внутреннему сердечному устроению», - отметил митрополит Лука.

Он объяснил, что для достижения истинного единства «Бог дал нам Церковь, как богочеловеческий организм, в котором через крещение, покаяние, молитву в единстве Евхаристического общения мы можем облечься в Нового человека», однако необходимо очистить свою природу от греха.

Архиерей рассказал о ложном единстве, которое основано на эгоизме и корыстных интересах.

«Дьявол предлагает людям ложное единство. Это единство основано не на общности веры, а на общности политических или национальных интересов (как правило эгоистических и гедонистических). Особенно кощунственно и карикатурно эта общность выглядит тогда, когда пытается прикрыть наготу своего позора христианской символикой», - сказал митрополит Лука.

Владыка назвал Церковь единством Божественной и человеческой природы в Боге.

«Христос желает, чтобы мы свою человеческую природу соединили с Божественной благодатью. Только так мы можем приобрести то единство, которое даст нам возможность войти в Жизнь вечную», - заключил митрополит Лука.