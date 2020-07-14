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Раскрыто умышленное убийство священника Киевской епархии Украинской Православной Церкви иерея Романа Николаева, совершенное 5 лет назад.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева, задержан один из нападавших на священника.

«Проведенными следственными (розыскными) действиями правоохранители установили одного из нападавших. Им оказался 46-летний киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное с корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц)», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По ходатайству прокуратуры Шевченковский районный суд Киева арестовал задержанного без определения суммы залога.

«Причастность подозреваемого подтверждается результатами ДНК экспертиз, которые совпали с биологическими следами, обнаруженными на вещественных доказательствах на месте убийства. Установление и задержание этого лица – это большая удача правоохранителей и поворотный момент для следствия, что дает возможность установить все обстоятельства этого резонансного убийства и разыскать сообщника», – подчеркнула пресс-секретарь прокуратуры города Надежда Максимец.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливается личность сообщника.

Убийство было совершено в ночь на 26 июля 2015 года в подъезде многоэтажки на просп. Героев Сталинграда, где жил потерпевший. 2 неизвестных дважды выстрелили в священнослужителя, попав ему в голову. После совершенного злоумышленники покинули место преступления, завладев личными вещами потерпевшего. Священника доставили в больницу, он впал в кому и 29 июля скончался.
ForUm

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