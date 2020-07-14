Министерство цифровой трансформации работает над законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые необходимы для легализации рынка виртуальных активов, сообщает УНИАН.

«В Верховной Раде зарегистрирован проект закона №3637 «О виртуальных активах», который разработан Минцифры, депутатским объединением «Блокчейн Украина» и БАУ… Но если после принятия профильного закона №3637 не внести изменения в Налоговый кодекс, это приведет не к открытию рынка, а к охоте на индустрию с различными трактовками налоговых обязательств. Поэтому Минцифры вместе с блокчейн-сообществом уже разрабатывает законопроект, который позволит эти изменения внести», - говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство также подписало меморандум с Ассоциацией «Блокчейн Украина», согласно которому она присоединится к работе над документом. Меморандум предусматривает сотрудничество относительно: согласования с международными стандартами и рекомендациями по предотвращению отмыванию средств и финансированию терроризма в отношении виртуальных активов; разработки государственной стратегии стимулирования развития сферы и создания инвестиционных условий для ведения бизнеса в Украине; создание концепции и условий транспарентности государственных процедур и развития инструментов общественного мониторинга; создание концепции внедрения технологии блокчейн в работу государственных реестров и институтов Украины.

«Кроме того, именно сотрудничество с БАУ станет ключевым фактором в формировании рынка виртуальных активов. А это еще раз доказывает, что правовое поле для рынка виртуальных активов не навязывается государством, а создается с учетом пожеланий бизнеса», - подчеркнули в Минцифры.