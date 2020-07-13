также в разделеРелигия
Митрополит Антоний рассказал, чему учит пример святых апостолов 8
На Тернопольщине и Закарпатье освящены престол и храм УПЦ 13
На Луганщине УПЦ передала продукты и материальную помощь пострадавшим от пожара 10
Митрополит Антоний рассказал, что поможет победить гордость и достичь любви 23
Патриарх Кирилл призвал власти Черногории отменить антицерковный закон 9
В столичный монастырь УПЦ из Грузии прибыла копия креста святой Нины 23
В РПЦ призвали запретить суррогатное материнство 11
Греческий митрополит объяснил, как признание ПЦУ привело к расколу единства в Православии 43
На сайте Киево-Печерской лавры создали электронную библиотеку 22
Митрополит Онуфрий рассказал, как победить зло в сердце 10
В УПЦ дали оценку смене статуса собора Святой Софии 19
Сегодня Церковь празднует Собор 12-ти апостолов 54
В РПЦ сожалеют о том, что Турция не услышала просьбы сохранить статус Святой Софии 21
В Одесской области отметили 5-летие Свято-Покровского скита 17
На Луганщине УПЦ собирает помощь для пострадавших от лесных пожаров 23
Митрополит Антоний рассказал о двух способах ощутить поддержку Бога 18
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть 64
София утратила статус музея, окончательное решение за Эрдоганом 24

В Ровенской области духовенство и верующие Украинской Православной Церкви организовали постоянную сдачу крови для больных в Ровенском областном центре крови.

Фото: Ровенская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ровенскую епархию, доноры сдают кровь каждый четверг.

«Помню, как пять лет назад мы с благословения митрополита Варфоломея начали эту акцию среди священников. Сначала организовывали донорство два-три раза в год. Каждый раз приходило несколько десятков желающих. В этом году сдачу крови мы наладили и среди верующих, присоединилось много православной молодежи», - поделилась волонтер социального отдела при Ровенской епархии УПЦ Валентина Ильина.

Организаторы отметили, что количество желающих сдать кровь много, поскольку «это по-настоящему благое дело – спасти чью-то жизнь».

В епархии призывают желающих присоединиться к бессрочной акции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги