В Ровенской области духовенство и верующие Украинской Православной Церкви организовали постоянную сдачу крови для больных в Ровенском областном центре крови.
Фото: Ровенская епархия
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ровенскую епархию, доноры сдают кровь каждый четверг.
«Помню, как пять лет назад мы с благословения митрополита Варфоломея начали эту акцию среди священников. Сначала организовывали донорство два-три раза в год. Каждый раз приходило несколько десятков желающих. В этом году сдачу крови мы наладили и среди верующих, присоединилось много православной молодежи», - поделилась волонтер социального отдела при Ровенской епархии УПЦ Валентина Ильина.
Организаторы отметили, что количество желающих сдать кровь много, поскольку «это по-настоящему благое дело – спасти чью-то жизнь».
В епархии призывают желающих присоединиться к бессрочной акции.
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