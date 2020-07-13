На сайте Киево-Печерской лавры открылась электронная библиотека оцифрованных редких книг библиотеки монастыря.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, материалы будут доступны на русском и украинском языках.

«Братия и сестры! По многочисленным просьбам с этого дня начинаем размещение книг и периодических изданий издательства Киево-Печерской Лавры и оцифрованных редких книг библиотеки Печерской обители. Каталог электронной библиотеки будет постоянно пополняться», - отметили в пресс-службе лавры.

Формат электронных изданий предполагает доступ к тексту онлайн постранично, а также возможность скачивания материала. Первым экземпляром электронной библиотеки станет последний номер журнала «Печерский Благовестник».