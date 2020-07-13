В воскресенье, 12 июля, в Польше во время второго тура президентских выборов украинец в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать избирательный участок в Слупии Конецкой Свентокшиского воеводства. У мужчины обнаружили почти 3 промилле алкоголя в крови, сообщает УНИАН со ссылкой на Wiadomości.

Отмечается, что во второй половине дня 46-летний гражданин Украины позвонил на спецлинию «112» и заявил, что в случае, если к нему не приедет участковый, он заминирует избирательный участок.

Полицейские выехали на место и задержали мужчину. Чтобы убедиться в отсутствии опасности, пиротехники осмотрели квартиру задержанного и территорию участка, однако, никаких взрывных устройств не обнаружили. За поднятие ложной тревоги мужчине грозит до 8 лет заключения.

Как сообщалось, в воскресенье в Польше состоялось голосование во втором туре президентских выборов. Более 27 тысяч избирательных участков работали с 08:00 до 21:00.

По результатам экзит-пола, проведенного компанией Ipsos, действующий президент Анджей Дуда, которого поддерживает правящая национал-консервативная партия «Право и справедливость» (Пис), лидирует с незначительным отрывом во втором туре президентских выборов в стране. Так, предварительно он набрал 50,4 процента голосов, а его оппонент, мэр Варшавы, кандидат от либерально-демократического оппозиционного блока «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский - 49,6 процента.