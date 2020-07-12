Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) с 1 августа 2020 увеличит тариф НЭК Укрэнерго на передачу электроэнергии на 54,6% - с 155,4 грн/МВт-час до 240,23 грн/МВт-час (без НДС).

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в субботу, 11 июля, с целью обеспечить наличие средств в компании для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (через ГП Гарантированный покупатель).

При этом проект решения до заседания 11 июля предусматривал рост тарифа в 2,1 раза — до 327,97 грн/МВт-ч, а начальное предложение НЭК было довести тариф до 604,51 грн/МВт-час. Возможность снизить тариф появилась благодаря планам НЭК взять кредитные средства у международных финансовых организаций (МФО), что позволит снизить одномоментно нагрузку на потребителей и параллельно рассчитаться с долгами в соответствии с подписанным между правительством Украины и «зелеными» меморандумом.

В то же время по просьбе представителей бизнеса и народных депутатов комиссия решила отказаться от двукратного роста тарифа. После проведенного в перерыве заседания совещания глава регулятора Валерий Тарасюк сообщил, что Укрэнерго проведет дополнительные переговоры с МФО с целью увеличения объема привлеченных кредитных средств.

По словам главы НЭК Владимира Кудрицкого, банки будут готовы обсуждать пересмотр параметров финансирования при условии принятия Верховной Радой законопроектов, которые позволят сбалансировать ситуацию на рынке, и изменения Кабинетом министров модели возложение специальных обязательств.

Тариф на электроэнергию для населения не менялся с 2017 года. В Минэнерго сообщали о том, что не планировали повышать тарифы в ближайшее время.