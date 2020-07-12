Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«В конце июля мы отметим 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Это важное историческое событие для верующих, поэтому каждый год в этот день проходит крестный ход. Но этот год внес свои коррективы», — рассказал он.

ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход: в обеих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина.

«Рад, что предстоятели православных церквей отнеслись ответственно к рекомендациям Минздрава и поставили защиту здоровья людей в приоритет», — добавил министр.