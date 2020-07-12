также в разделеЭкономика
Долги перед шахтерами: в Минэнерго уточнили суммы 20
В НБУ пояснили, когда Чурий уйдет с поста заместителя главы 15
Петрашко: Количество безработных перестало расти 14
Украинцы хранят на руках почти 450 миллиардов 35
В мае переводы заробитчан в Украину сократились на $21 миллион 17
Нафтогаз стал поставщиком «последней надежды» на рынке газа 24
Министр экономики считает низкую инфляцию вредной для Украины 23
Инфляция в годовом измерении ускорилась до 2,4% 24
В МВФ назвали условия финансирования Украины после отставки Смолия 42
В первом полугодии дефицит госбюджета составил более 38 миллиардов 13
В первом полугодии автопроизводство в Украине сократилось на 36% 52
ВВП Украины сократился почти на 6% 51
Гонтарева считает, что МВФ должен «заморозить» выплаты Украине 31
Минфин заявил, что готов к запуску РРО в смартфоне 49
Более 5 млрд грн выделено на закупку оборудования для районных больниц 15
Кабмин одобрил изменения в бюджет Пенсионного фонда 104
Команда НБУ пожаловалась на давление со стороны отдельных нардепов 55
Шмыгаль не считает проблемой дефицит бюджета на уровне 7,5% 21

Большая часть кафе и ресторанов, которые работали в Украине до карантина из-за коронавируса, возобновили свою работу.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, бизнес продолжает восстанавливаться после карантина.

«Количество безработных уменьшается. Сейчас в Украине уже работают 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня. Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в третьем квартале этого года», — написал он.

Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что в Украине стабилизируется динамика эпидемии COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги