Большая часть кафе и ресторанов, которые работали в Украине до карантина из-за коронавируса, возобновили свою работу.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, бизнес продолжает восстанавливаться после карантина.
«Количество безработных уменьшается. Сейчас в Украине уже работают 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня. Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в третьем квартале этого года», — написал он.
Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что в Украине стабилизируется динамика эпидемии COVID-19.
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