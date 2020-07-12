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В Дарницком районе Киева произошел пожар на свалке. К ликвидации огня присоединились две единицы спасательной техники и 11 человек личного состава.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС.

Информация о пожаре на свалке, неподалеку от пересечения улиц Коллекторная и Ревуцкого, поступила 11 июля в 20:20. Уже в 22:00 пожар был локализован, а в 00:07 - полностью ликвидирован.

Кроме того, ситуацию осложняло отсутствие на территории водоснабжения. Поэтому пожарные проложили дополнительные рукавные линии к ближайшему озеру, чтобы провести забор воды.

Погибших и пострадавших нет. Причиной возникновения пожара будут заниматься правоохранители.
ForUm

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