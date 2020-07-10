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Вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин объявил в пятницу о планах создать в Хелме Институт правды и примирения и Музей жертв «Волыни».

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Radio Lublin.

Отмечается, что объявлением и публичным подписанием концепции создания двух новых институтов правительство Польши начало отмечание 77-й годовщины волынской трагедии.

«Еврейская нация смогла почтить память жертв геноцида и создать Институт Яд Вашем, и мы также обязаны такой памятью погибшим полякам и всем, кто пострадал на Волыни», - заявил вице-премьер-министр Польши.

Он назвал это очень важной исторической инициативой, которая восстановит память «о преступлении геноцида и его жертвах».

По словам Сасина, в Хелме также почтят украинцев, которые спасали жизни своих соседей или польских членов их семей.

«Это инициатива 21 века, которая сделает Хелм центром исторической памяти о польских пограничных районах», - заявил заместитель польского премьера.

Он добавил, что это будет общее дело президента Анджея Дуды, правительства Польши и органов местного самоуправления.
ForUm

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