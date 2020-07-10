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По материалам Службы безопасности Украины в течение первого полугодия сообщено о подозрении в совершении коррупционных и других преступлений 372 должностным лицам, сообщает пресс-центр СБУ.

Эти должностные лица фигурируют в 301 уголовном производстве.

В частности, СБУ разоблачила 152 случая взяточничества, квалифицируемых по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по материалам СБ Украины в первом полугодии 2020 году к различным видам и срокам наказания приговорено 61 должностное лицо, а 85 - освобождены от занимаемых должностей.
ForUm

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