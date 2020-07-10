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Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за июнь вырос по сравнению с маем на 3,1% - до 448,442 млрд грн, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Национального банка Украины, с начала года объем наличности вне банков вырос на 16,7%.

Также сообщается, что объем денежной массы вырос на 2,2% за июнь и на 12,1% с начала года – до 1,612 трлн грн.


Объем денежной базы вырос на 2,5% за июнь и на 11,6% с начала года - до 532,7 млрд грн.
 
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