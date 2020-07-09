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В Берлине возникла патовая ситуация вокруг переименования станции метро под названием «Улица мавров», которой решили дать имя российского композитора Михаила Глинки. Об этом говорится в публикации BBC, пишет «Европейская правда».

Мавры - устаревший термин для названия жителей Северной Африки. После длительных дебатов о дискриминационном и расистском характере такого названия станции берлинская транспортная компания BVG решила ее переименовать.

Но когда компания заявила, что станцию ​​переименуют в честь композитора Глинки, ее выбор был высмеян и раскритикован.

Михаил Глинка неоднократно приезжал, жил, учился и умер в Берлине. Улица, названная в его честь, расположена рядом со станцией метро «Улица мавров» - этим и мотивировали целесообразность переименования.

Однако выяснилось, что Глинка имел антисемитские взгляды. Немецкие СМИ опубликовали ряд материалов о нем, подчеркнув, что он был националистом и антисемитом.

Опера «Князь Холмский», к которой Глинка писал музыку, рассказывает о «заговоре евреев». Глинка также использовал антисемитские оскорбления в отношении композитора Антона Рубинштейна.

Теперь берлинская BVG заявляет, что решение о переименовании еще не принято, и присвоение имени Глинки станции - лишь один из возможных вариантов. По информации СМИ, переименование станции может затянуться на годы.
ForUm

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