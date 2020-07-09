Благодаря скоординированой работе спецслужб и правоохранительных органов Украины целая череда планов и операций россиян по украинскому направлению была предотвращена. Сообщает From-ua со ссылкой на «Міжнародний кур'єр».

Как сообщает источник, РФ планировала спровоцировать войну между украинскими силовиками в формате «все против всех», что, по их задумке, должно привести к «внутренним разборкам» между ними и облегчить деятельность ФСБ и ГРУ в нашей стране, а также позволить реализовать собственные планы по дестабилизации обстановки в ней.

В правоохранительных органах подмечают, пишет «Міжнародний кур'єр», что российская «поделка» получилась как всегда «корявая» и на кого рассчитана в общем-то особенно непонятно, как говорится смешались в кучу «кони и люди».

В первоначальном вбросе телеграмм-канала Shadow Anonymous использовалась «гремучая смесь» из обысков СБУ в ГРУ, контрразведчиков, выехавших на квартиры военных разведчиков, которые забаррикадировались в своем жилье с мыслями «без боя не сдадимся», а для привязки, хоть каким-то образом СЗР Украины вспомнили недавно назначенного на должность ее руководителя Валерия Кондратюка, который в свое время возглавлял украинскую военную разведку. Так же не обошли и в свое время погибшего Таранова, а так же Порошенко, Джина Хаспела, за которой стоит Трамп, Зеленского, Авакова, и Баканова с Бурбой.

Но, откуда «растут ноги» материалов, было не до конца понятным, пока в дело не вступила известная в «узких кругах» своим сотрудничеством с ГРУ Генштаба РФ, «украинская журналистка» Диана Михайлова, она же в реальности Наталья Печорина, которая обычно выступает «вторым звеном» этой цепочки, последним, перед тем, как со ссылкой на нее заказные материалы российских силовиков публикуют уже «большие» федеральные ресурсы, кстати, вскоре ждем именно такого развития событий, отмечает издание «Міжнародний кур'єр».

Автор, вернее её соавторы из ГРУ, о чем уже только не писали: начиная от попытки скрыть катастрофой МН-17 покушение на Путина, сопровождали в нужном для Москвы духе ситуацию с уничтоженными в Триполи украинскими Ил-76, разгоняли информационные волны по мнимым проблемам в ВСУ и еще много чего, но в любом случае, все это соответствовало интересам Кремля и только им, говорить о каких-то «журналистских расследованиях» не приходится.

В общем, в реальности ничего похожего на «войну украинских силовиков» нет и в помине и, как бы в Кремле не надеялись и не будет – традиции не те. Причем самое интересное, что сама идея всего этого «сценария» взята российскими силовиками из реальной, только их собственной жизни где уже многие годы идет непрекращающаяся война между ФСБ и ГРУ, причем часто – на уничтожение, с реальными жертвами, правда в основном среди российских военных разведчиков и речь идет о десятках человек, в последние недели, кстати – обострившаяся.

Но, понять, что Украина – не Россия, они видимо просто не в состоянии, как и то, что в нашей стране в принципе многое по-другому и именно поэтому такие «корявые» сценарии ими и пишутся, что скажешь: два мира – два образа жизни.

И, главное, подчеркивает »Міжнародний кур'єр», ГРУ МО Украины уже опровергло «обыски», так что возможно «скандал» на федеральный уровень и не выйдет, а просто «по тихому» умрет.