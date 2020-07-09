В Одессе открылась выставка работ выпускников иконописного отделения Одесской духовной семинарии.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Департамент культуры и туризма Одесского городского совета, на выставке представлены работы студентов и педагогов иконописного отделения Одесской духовной семинарии.

«Эсфирь Наумовна Серпионова является педагогом в Свято-Архангело-Михайловском монастыре более двадцати лет, руководит иконописной мастерской, заведует иконописным отделением Одесской духовной семинарии. В монастыре матушке Таисии удалось воспитать сплоченный коллектив сестер, которые успешно овладели мастерством иконописи и получили высшее художественное образование. Так, монахини Виринея и Екатерина, монахиня Руфина уже исполнили целый ряд прекрасных иконописных работ. Сегодня они несут ответственное послушание педагогов по специальным дисциплинам на иконописном отделении Одесской духовной семинарии», – отметили в горсовете.

Выставка работает с 3 по 13 июля в Свято-Архангело-Михайловском монастыре, Дом Милосердия, 2-й этаж. Вход свободный.