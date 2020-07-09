также в разделеРелигия
На Закарпатье задержали мужчину, который хотел вывезти в ЕС старинные иконы 10
Исполнилось 54 года архиерейской хиротонии Митрополита Владимира 11
В УПЦ запустили флешмоб, посвященный православным семьям 11
Митрополит Антоний объяснил, что поможет понять смысл жизни 13
Епископ УПЦ рассказал о 3 важных для молодежи открытиях в Православии 9
Голливудский актер написал песню о святынях Сербии 10
В Церкви заявили о дискриминации капелланов УПЦ в украинской армии 29
Иерусалимский Патриарх обратился к властям Турции с просьбой сохранить статус Святой Софии 17
Запорожский митрополит объяснил, почему разрушение семьи равносильно уничтожению человечества 11
В Польской Церкви почтили память мучеников земли Холмской и Подляшской 13
Священник УПЦ рассказал, что обязательно нужно сделать после крещения ребенка 13
Митрополит Антоний объяснил, как обрести настоящую радость 26
В УПЦ рассказали, что поможет защитить семейные ценности 30
В РПЦ заявили, что упоминание в Конституции Бога не может оскорбить атеистов 13
На Черниговщине УПЦ передала медикам аппарат для насыщения крови кислородом 13
В Хмельницкой области УПЦ передала медикам защитные костюмы 12
В Северодонецкой епархии будут молиться о прекращении лесных пожаров 13
В Винницкой области отпраздновали память Калиновского чуда 29

В Одессе открылась выставка работ выпускников иконописного отделения Одесской духовной семинарии.

Фото: Фейсбук 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Департамент культуры и туризма Одесского городского совета, на выставке представлены работы студентов и педагогов иконописного отделения Одесской духовной семинарии.

«Эсфирь Наумовна Серпионова является педагогом в Свято-Архангело-Михайловском монастыре более двадцати лет, руководит иконописной мастерской, заведует иконописным отделением Одесской духовной семинарии. В монастыре матушке Таисии удалось воспитать сплоченный коллектив сестер, которые успешно овладели мастерством иконописи и получили высшее художественное образование. Так, монахини Виринея и Екатерина, монахиня Руфина уже исполнили целый ряд прекрасных иконописных работ. Сегодня они несут ответственное послушание педагогов по специальным дисциплинам на иконописном отделении Одесской духовной семинарии», – отметили в горсовете.

Выставка работает с 3 по 13 июля в Свято-Архангело-Михайловском монастыре, Дом Милосердия, 2-й этаж. Вход  свободный.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1379 грн.
14
Теги