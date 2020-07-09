также в разделеРелигия
В Одессе открылась выставка икон выпускников духовной семинарии УПЦ
В УПЦ запустили флешмоб, посвященный православным семьям
Митрополит Антоний объяснил, что поможет понять смысл жизни 7
Епископ УПЦ рассказал о 3 важных для молодежи открытиях в Православии 6
Голливудский актер написал песню о святынях Сербии 7
Иерусалимский Патриарх обратился к властям Турции с просьбой сохранить статус Святой Софии 15
Запорожский митрополит объяснил, почему разрушение семьи равносильно уничтожению человечества 11
В Польской Церкви почтили память мучеников земли Холмской и Подляшской 13
Священник УПЦ рассказал, что обязательно нужно сделать после крещения ребенка 13
Митрополит Антоний объяснил, как обрести настоящую радость 26
В УПЦ рассказали, что поможет защитить семейные ценности 26
В РПЦ заявили, что упоминание в Конституции Бога не может оскорбить атеистов 13
На Черниговщине УПЦ передала медикам аппарат для насыщения крови кислородом 13
В Хмельницкой области УПЦ передала медикам защитные костюмы 12
В Северодонецкой епархии будут молиться о прекращении лесных пожаров 13
В Винницкой области отпраздновали память Калиновского чуда 29
Вышла вторая часть фильма о возрождении Святогорской лавры 36
В УПЦ рассказали, чему учит подвиг Иоанна Крестителя 12

В Украине продолжается дискриминация относительно религиозных прав военнослужащих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины архимандрит Лука (Винарчук).

«На данный момент подходит к концу первая призывная кампания в этом году. Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 26 февраля 2020 года №179-р наибольшее число призывников припадает на юго-восточные области нашей страны. Так, например, Днепропетровская область должна пополнить ряды Вооруженных Сил и прочих воинских формирований наибольшим числом ребят – 1520 человек. Чуть меньше – 1140 – призывают из Харьковской области. У Одесской области "просят" 900 человек. При этом Закарпатская область должна дать 410 человек, Ивано-Франковская – 500, Львовская 730, Волынская – 535», - рассказал священнослужитель.

По его словам, приведенные цифры обусловлены плотностью населения тех или иных регионов Украины, «однако же юго-восточные области также всегда были районами наибольшей концентрации прихожан УПЦ».

Он напомнил, что несмотря на это, большинство должностей капелланов отданы представителям ПЦУ, а верующие УПЦ лишены духовной поддержки.

«Соответственно и в армии, и в прочих силовых структурах служит большое число чад Украинской Православной Церкви, которые лишены духовного окормления. На сегодняшний день практически все капелланские должности отданы либо представителям ПЦУ, либо униатам. Даже баптистских пасторов в армии больше, чем священников УПЦ, коих всего лишь один. Исходя из этого, вполне допустимо поставить проблему таким образом: если государство призывает своих граждан к исполнению долга перед Родиной, но при этом лишает их законного права на религиозную свободу, то пусть тогда отменит призыв тех, чьи права будут заведомо нарушены», – отметил зампредседателя Синодального отдела УПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
7390 грн.
29
Теги