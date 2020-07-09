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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине за год наблюдается снижение иммунизации населения. Вакцинация детей снизилась на 30-40%. Об этом Степанов сообщил во время брифинга, передает 112 Украина.

По словам министра здравоохранения, детям нужно делать вакцину КПК - от кори, паротита и краснухи.

Также Степанов отметил, что Европейская региональная комиссия, которая ранее проводила мониторинг вакцинации, отнесла Украину к странам с высоким риском заболевания в случае, если произойдет эпидемия.

«Вакцинация очень важна, особенно я обращаюсь к родителям, у которых есть дети, маленькие дети, до года, относительно проведения иммунизации своих детей», - заявил Степанов.

Также министр добавил, что только 30% детей в Украине вакцинируются по графику.

 
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