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Современному человеку, поглощенному грузом проблем, не всегда легко найти повод радоваться, но именно к вечной радости призывает всех апостол Павел.

Фото: скрин видео

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич). 

«Что может нас радовать, тем более всегда? Многим кажется, что радоваться мы разучились, что переживания захлестывают душу и о радости говорить трудно. Однако апостол Павел, которому тоже далеко не все легко давалось тут же добавил: «и еще говорю: радуйтесь» (Флп. 4: 4). Почему так упорно именно к радости призывает апостол? Наверное, ответом может стать уверение того же апостола: «Господь близко» (Флп. 4: 4). Значит, всегда радоваться лишь тому, кто верит в то, что Господь близок каждому, кто к нему стремится», - подчеркнул митрополит Антоний.

Он объяснил, в чем конкретно должно выражаться это стремление.

«Апостол очень просто отвечает: «Не заботьтесь ни о чем» (Флп. 4: 6). Но как же так жить, чтобы обходиться без забот? Разве это реально? Да не по совести, наверное, груз своих забот переложить на кого-то другого. Не об этом говорит апостол, а о том, что наши житейские необходимые дела не превращались в искушающие душу заботы», - отметил владыка.

По словам апостола, думать необходимо только о том, что истинно, честно и справедливо, т.е. о добродетелях, чтобы не тратить душевные силы на раздражение и грехи.

«Если в душе будет мир, а в мире место Богу, по слову пророка Исаии, то будет радость. Самая существенная, самая желанная, самая надежная радость о Господе», - напомнил митрополит Антоний.

 
ForUm

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