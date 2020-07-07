Украинская сторона надеется на следующем саммите ЕС-Украина в октябре достичь политической договоренности относительно формата работы по обновлению двустороннего Соглашения об ассоциации.

Об этом заявила в Брюсселе вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина после переговоров с представителями Еврокомиссии, отвечая на вопрос о том, будут ли согласованы с европейской стороной предложения об изменениях в Соглашение об ассоциации до начала саммита, сообщает Укринформ.

«Я очень надеюсь, что саммит будет физическим. Это очень важно, потому что и Президент, и Премьер-министр, и я прилагаем много усилий, чтобы это был эффективный инструмент политического диалога, и его результаты были действительно очень ощутимыми. Очевидно, что обновление соглашения - это процесс не одного дня или месяца, но до того времени мы надеемся в декларации саммита все же зафиксировать формат такого обновления и политическую договоренность, что этот процесс будет происходить», - заметила вице-премьер-министр.