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Президент Бразилии Жаир Болсонару, который с начала пандемии отрицал опасность коронавируса и фактически саботировал в стране национальный карантин, заразился коронавирусной инфекцией, сообщает УНИАН со ссылкой на Associated Press

Сам президент подтвердил свой диагноз журналистам. «В целом, я в порядке. Я даже хотел прогуляться здесь, но медицинские рекомендации этого не позволяют», – заявил Болсонару.

Отмечается, что президент часто появлялся на публике, где пожимал руки и активно общался с толпой, временами – без маски. Сам Болсонару говорил, что его спортивное прошлое защитит его от коронавируса, и он перенесет его как легкий грипп.

Он также повторил свой аргумент о том, что способа предотвратить инфицирование 70% населения нет, и что карантинные меры, которые вводят в Бразилии местные власти, могут в итоге принести больше вреда, чем пользы.

Ранее Болсонару рассказал о начале болезни в интервью одному из телеканалов. У него высокая температура и пониженный уровень кислорода, впрочем МРТ легких, по его словам, никаких проблем не обнаружило.

Сейчас Бразилия на втором месте в мире по количеству выявленных случаев коронавирус - свыше 1 миллиона 600 тысяч. Умерли более 65-ти тысяч человек.
ForUm

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