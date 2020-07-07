также в разделеРелигия
В Винницкой области отпраздновали память Калиновского чуда 15
В УПЦ рассказали, чему учит подвиг Иоанна Крестителя 10
Митрополит Антоний рассказал, почему мы не всегда получаем просимое в молитвах 12
Ректор КДАиС объяснил, почему Христос исцелял так много бесноватых 15
Священник УПЦ рассказал, почему православным нельзя участвовать в праздновании Ивана Купала 17
Грузинский Патриарх объяснил, что делать, когда посещают мысли о самоубийстве 12
Управделами УПЦ рассказал, почему праздник апостолов Петра и Павла отмечается в один день 15
Церковь празднует Рождество Иоанна Крестителя 34
Митрополит Антоний объяснил, в чем опасность участия в празднованиях Ивана Купала 18
Черногорский митрополит рассказал о последствиях преследования Церкви властями 22
В УПЦ объяснили, могут ли в Церкви «развенчать супругов» 20
Митрополит Антоний объяснил, почему только веры недостаточно 20
На Черниговщине освятили новый храм УПЦ, построенный вместо захваченного ПЦУ 16
В УПЦ почтили память Блаженнейшего Митрополита Владимира 18
Митрополит Илларион объяснил, в чем причина усугубляющегося раскола в Украине 15
Патриарх Кирилл считает желание Эрдогана сделать из Софии мечеть угрозой для всего мирового Православия 47
Запорожский митрополит обратился в Верховную Раду с просьбой защитить права верующих 16
В Черногории к акции поддержки Церкви присоединились юристы и военные 26

В сети появилась вторая часть документального фильма «Монашество — свет миру!», который посвящен истории возрождения Святогорской лавры.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на svlavra.church.ua, фильм поможет тем, кто видел Лавру двадцать пять лет назад, вспомнить то время, а остальным зрителям — погрузиться в ту пору. 

В основу фильма легло интервью, которое владыка Арсений дал одному из донецких телеканалов в 1995 году, а также уникальные хроникальные кадры, запечатлевшие первые шаги наместника и братии на пути возобновления монашеской жизни обители после долгих лет запустения.

 «Двадцать пять лет воссоздавать то, что было священным для твоих предков пятьсот лет и оказалось практически разрушенным за семьдесят. Двадцать пять лет строить новое, возрождая и преумножая славные традиции твоих предшественников... Вторая часть фильма «Монашество — свет миру» ... расскажет вам именно об этом», — написали создатели фильма.

 Во второй части ленты наместник обители (тогда ещё архимандрит) рассказывает о храмах обители. Часть из них была разрушена, часть — изуродована в советские годы.

«Не бывает духовного возрождения без возрождения внешнего. Как дерево без коры усыхает и погибает, так и внутренняя духовная жизнь без обрядового благолепия умаляется и вскоре исчезает», — сказал недавно митрополит Арсений.

Эти слова, по мнению авторов фильма, как нельзя лучше отражают путь, пройдённый братией Лавры с момента возрождения молитвенной жизни в Святых Горах.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги