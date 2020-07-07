Пока что официального представления главной новинки 2020 года не произошло, однако аналитики уже знают основные характеристики и новые функции модного аксессуара. Умные часы теперь будут обладать дактилоскопическим датчиком и уникальной возможностью контролировать уровень насыщения кислородом. Время без подзарядки увеличено с помощью использования более продвинутого аккумулятора, и теперь Apple Watch Series 6 2020 смогут полностью обходиться только автономным питанием на протяжении 48 часов активного использования. Феноменальное время без подзарядки также достигается частичным использованием солнечной батарей на панели.

Забота о здоровье с Apple Watch

Наручные «умные» часы изначально создавались как гаджет, позволяющий следить за жизненно важными показателями в режиме реального времени. Помимо традиционного пульса, пройденного расстояния и расчета нагрузки на день, Apple Watch 6 смогут следить за уровнем кислорода в крови. Особенно это важно для людей, страдающих от анемии – малокровия. Своевременная диагностика заболевания спасет множество времени и средств для лечения, а может быть, и жизнь. Новинкой заинтересовались и альпинисты, которым просто необходимо следить за показателями кислорода на высокогорных вершинах.

Устройство постоянно отслеживает состояние сердечно-сосудистой системы, в том числе пульс и давление. После окончания рабочего дня человек может получить подробную статистику с перечнем времени, в которое поднималось внутрисосудистое давление, и скорректировать нагрузку так, чтобы избежать слишком стрессовых ситуаций. Аппарат сигнализирует о необходимости визита к доктору, в особенности, если давление постоянно находится на повышенном уровне. Люди стали гораздо хуже слышать из-за окружающего шума автотранспорта. Apple Watch 6 отслеживает уровень громкости среды, и сигнализирует владельцу о превышении нормы шума, который может стать вредным для слуха.

Какие еще функции стоит ждать от «умных» часов?

Операционная система будет полностью совместима как с новыми, так и старыми устройствами производства «Эппл», однако предыдущие модели часов более не будут получать обновления и поддерживаться разработчиком. Ударопрочное стекло выдерживает падение на твердый асфальт или щебень со значительной высоты. Будет доступен разный дизайн аксессуаров, в том числе, замена ремешков. Корпус выполнен из влагоустойчивой, нержавеющей стали, покрытой специальной чувствительной краской. Датчики расположены глубоко внутри прибора, поэтому даже очень сильный удар не сможет их повредить. Планируемая поддержка операционной системы устройства продлится до 2024 года.

Еще одна удивительная особенность новой модели – использование гибких полимерных экранов. Именно такая конструкция, по словам разработчиков, позволит добиться полной водонепроницаемости. В целом, глядя на динамику предыдущих моделей от той же фирмы, можно заметить, что никаких существенных изменений в конструкцию модели не вносилось, а добавлялись незначительные детали – вроде компаса или нового дисплея. Возможно, именно с выпуском Apple Watch 6 все может измениться.

Презентация уникального устройства пройдет уже в сентябре, вместе с Айфоном 12, точная дата пока неизвестна. Вполне возможно, что из-за эпидемии коронавируса разработчики не смогут вовремя поставить продукцию на рынок. Стоит следить за официальными поставщиками продукции от «Эппл» в Украине, чтобы не пропустить действительно полезную новинку.