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Исцеление бесноватых – величайшее чудо, о котором нет ни одного упоминания в Ветхом Завете, однако несколько раз оно встречается в Новом Завете.

Фото: скрин видео

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал ректор Киевской духовной академии епископ Белогородский Сильвестр (Стойчев) в эфире Ютуб канала «Витражи: о вере в красках».

«То, что Христос исцелял так много бесноватых, должно было сразу показать и убедить всех вокруг в том, что Он – Мессия, в том, что Он – Сын Божий, и что Он имеет такую большую власть», – объяснил епископ Сильвестр.

Он напомнил, что во времена Ветхого Завета считали, что если человек стал бесноватым, то это навсегда.

Однако фарисеи, которые стали свидетелями чуда, обвинили Бога, якобы Он изгоняет бесов силою старшего из нечистых духов – Веельзевула.

По словам владыки, данное «фарисейское суждение не только греховно, но и абсурдно, ведь бесам, которые стремятся навредить человеку, нет никакого смысла избавлять человека от этого вреда».

«Именно об этом говорит Иисус Христос, когда напоминает фарисеям, что «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф. 12:25)», - процитировал Евангелие епископ Сильвестр.

 
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