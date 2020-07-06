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Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили деятельность злоумышленников, которые способствовали работе псевдооператоров мобильной связи «Феникс» и «ЛугаКий» в так называемых «Л/ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Организовали нелегальный бизнес жители Житомира и Киева. Используя спецоборудование и программы, они подменяли номера. Так злоумышленники выдавали международный трафик операторов «Феникс» и «ЛугаКий» с территории «Л/ДНР» и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов.

Во время обысков правоохранители обнаружили технику, электронные носители информации и почти 17 тыс. SIM-карт операторов мобильной связи Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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