Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили деятельность злоумышленников, которые способствовали работе псевдооператоров мобильной связи «Феникс» и «ЛугаКий» в так называемых «Л/ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.
Организовали нелегальный бизнес жители Житомира и Киева. Используя спецоборудование и программы, они подменяли номера. Так злоумышленники выдавали международный трафик операторов «Феникс» и «ЛугаКий» с территории «Л/ДНР» и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов.
Во время обысков правоохранители обнаружили технику, электронные носители информации и почти 17 тыс. SIM-карт операторов мобильной связи Украины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины.
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