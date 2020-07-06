Канадский актер Ник Кордеро умер в больнице Лос-Анджелеса от COVID-19.

Об этом сообщила его жена Аманда Клутс в Instagram, передает Укринформ.

«Мой дорогой человек ушел из жизни в воскресенье утром», - написала она.

Как сообщает CNN, 41-летний актер Ник Кордеро умер в больнице в Лос-Анджелесе от коронавируса.

Кордеро родился в Канаде. В 2014 году он получил премию «Theatre World Award» за выдающийся дебют на Бродвее и был номинирован на премию «Tony», которую ежегодно присуждают за достижения в области американского театра за его роль в спектакле «Bullets Over Broadway» («Пули над Бровеем»).

В прошлом году Кордеро женился на Клутс, и у пары родился сын Элвис.

По состоянию на утро 6 июня в мире зарегистрировали 11 559 213 случаев COVID-19. Выздоровели 6 535 902 человека и 536 786 умерли.