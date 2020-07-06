Вчера, 5 июля, в Житомирской области 13-летний парень застрелился из охотничьего ружья, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение об обнаружении тела поступила около 9 утра. На месте происшествия выяснилось, что в семье жителей Новоград-Волынского района 4 июля, около 19:00, средний сын ушел из дома и не вернулся. Родители искали его с ночи вместе с односельчанами, а утром, после 8:30, нашли в заброшенном укреплении времен Второй мировой войны в окрестностях с. Майстив, недалеко от Новоград-Волынского.

Отмечается, что парня нашли с огнестрельным ранением головы. Как предварительно установили правоохранители, он, без ведома отца, взял из сейфа его зарегистрированное охотничье ружье и совершил самоубийство.

По данному факту начато уголовное производство и назначена судебно-медицинская экспертиза в причинах смерти ребенка.

Полицейские опрашивают семью, друзей и односельчан погибшего, проводят другие мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия. Также проверяется информация о принадлежности парня к суицидальным группам в социальных сетях.