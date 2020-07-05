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Из-за пожара в многоэтажном жилом доме в Новой Каховке проводится заседание городского штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Решается вопрос об отселении жителей пострадавших от пожара квартир.

Об этом сообщает глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев в Facebook.

По словам Гусева, предварительной причиной возгорания считается неосторожное обращение с огнем. Также не исключают версию умышленного поджога.

«Областные власти окажут всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара», - заявил он.

Напомним, пожар в многоэтажке произошел в Новой Каховке сегодня днем. Возгорание произошло в одной из квартир дома, после чего огонь перекинулся на крышу.
ForUm

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