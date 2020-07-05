Примерно в 15:00 в Новой Каховке на Херсонщине произошел пожар в пятиэтажке по улице Букина, 20, пламенем охватило всю шиферную крышу. ДСНС эвакуировали жителей. Пожар уже локализован. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает местное издание Новая Каховка.City.

Жители города написали в соцсетях, что сначала пожар произошел в одной из квартир, затем пламя перекинулось на шиферную крышу. Весь дом охвачен пламенем.

Один из пользователей написал, что квартиру поджег человек, который поссорился со своей женой.

ДСНС в Facebook сообщает, что пожар уже локализован.

«5 июля в ДСНС поступила информация, что в г. Новая Каховка возник пожар кровли пятиэтажного жилого дома. По состоянию на 15:55 площадь пожара кровли составляла около 2 тыс. м кв. Проведена эвакуация жителей», — сказано в сообщении.

«В 16:16 пожар локализован. Отсутствует открытый огонь. Угрозы распространения на квартиры нет. Жертв и пострадавших нет», — добавляют в ДСНС.

К тушению привлечены 23 служащих ДСНС и 7 единиц техники.