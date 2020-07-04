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По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, 4-5 июля погода в Украине ухудшится. Ожидаются грозы, град и порывы ветра до 20 метров на секунду.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, 4 июля в западных, северных, Винницкой областях, днем в Одесской области грозы, днем во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 метров на секунду.

В ближайшие 3 часа по Киеву и области, и до конца суток 4 июля будут грозы.

Кроме того, 5 июля в северных, местами центральных, Одесской областях, ночью и в Карпатах, и на Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий (дождь, порывы ветра) в Украине по состоянию на утро субботы, 4 июля, без света оказался 21 населенный пункт в четырех областях Украины, сообщает пресс-служба ГСЧС.
ForUm

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