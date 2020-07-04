также в разделеРелигия
Запорожский митрополит обратился в Верховную Раду с просьбой защитить права верующих 11
В Черногории к акции поддержки Церкви присоединились юристы и военные 10
Митрополит Антоний объяснил, в чем опасность «культа толерантности» 12
Митрополит Онуфрий рассказал, как важно проявлять милосердие 12
На Буковине появится новый храм УПЦ 11
Ректор Почаевской духовной семинарии после операции нуждается в донорской крови 15
В УПЦ рассказали, что поможет наладить отношения с детьми во время кризисов 9
В сети появился список православных летних лагерей УПЦ 48
Митрополит Антоний объяснил, почему человек несет ответственность за страдания 10
Митрополит Онуфрий расскажет, как милосердие изменяет человеческую душу 15
В Церкви обеспокоены возможной сменой статуса собора Святой Софии в Стамбуле 10
Управделами УПЦ объяснил, чем опасны иллюзии «отложенной на будущее жизни» 20
В Церкви рассказали о 4 важных качествах каждого человека 12
Митрополит Антоний рассказал, что нужно просить у Бога 27
Совет Церквей призвал парламент к совместному обсуждению законодательных инициатив 9
В Кропивницком состоялся автомобильный крестный ход УПЦ ко дню основания города 44
В США проходит мотопробег длиной в 4 тыс миль в знак поддержки святынь Черногории 10
Продолжается сбор подписей под петицией в защиту Киево-Печерской лавры 27

В Киеве и Одессе открылись лeтние православные выставки-ярмарки.

Фото: Одесская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», всеукраинская выставка-ярмарка «Петропавловская», приуроченная ко дню памяти апостолов Петра и Павла, работает с 4 по 12 июля в Святой Успенской Киево-Печерской лавре.

Представители приходов и монастырей из разных концов Украины представят большой ассортимент продукции, как для келейного (домашнего), так и для богослужебного использования. Посетители смогут купить: иконы, изделия мастеров традиционных народных ремесел, швейные и ювелирные изделия, аудио- и видеодиски церковно-исторической и богословской тематики, сборы трав, ароматные монастырские лечебные чаи, лечебную косметику, подарки и сувениры, изготовленные в церковных мастерских, и другие товары. 

В Одессе на тeрритории Свято-Архангeло-Михайловского жeнского монастыря с 3 июля открылась православная выставка «Лeто Господнe».

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Саввин) благословил проведение этого мероприятия, в котором принимают участие представители прeдставитeли храмов и монастырeй разных епархий Украины.

На выставку они привезли православную литературу и иконы, церковные утварь и облачения, одежду, мед, травяные сборы и много других товаров.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

56
Теги