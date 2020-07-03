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Антимонопольный комитет Украины вынес решение по делу ООО «Юрия-фарм» за распространение в рекламном ролике своего препарата ложной информации о его способности бороться с коронавирусами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Такими действиями предприятие нарушило конкурентное законодательство, вводило в заблуждение потребителей и нарушило конкурентное преимущество перед другими производителями лекарственных средств, которые не распространяли ложных сведений о лечебных свойствах собственных препаратов», - говорится в сообщении.

В рамках постоянного мониторинга нарушений законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в рекламе лекарственных средств АМКУ обнаружил на ТВ канале «1+1» ролик средства «Декасан», в котором распространялась информация, что он «действует на все сложные вирусы, включая коронавирусы».

Однако никакой информации о таких свойствах не было в инструкции «Декасана». Также отсутствовали какие-либо клинические исследования, которые подтвердили лечебный или профилактический эффект препарата в отношении болезни Covid-19. Кроме этого, данные о лечении или профилактике коронавируса этим средством не соответствуют официальной информации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины.

Исходя из этого, АМКУ принял решение признать, что ООО «Юрия-фарм» совершило нарушение, предусмотренное статьей 15 Закона «О защите от недобросовестной конкуренции» в виде сообщения ложных сведений в рекламном ролике лекарственного средства «Декасан» без надлежащего обоснования в соответствии с действующим законодательством. В частности, без наличия официальных рекомендаций Министерства здравоохранения Украины по его применению.

За это нарушение на ООО «Юрия-фарм» наложен штраф в размере 528 тыс. гривен. Штраф подлежит уплате в двухмесячный срок со дня получения решения.
ForUm

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