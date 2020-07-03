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Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правоохранительным органам дать оценку действиям сотрудников Государственного бюро расследований, допустивших изъятие военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, что поставило под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Зеленский выразил глубокую обеспокоенность действиями ГБР относительно вмешательства в деятельность Воздушных сил, что напрямую влияют на выполнение задач по охране воздушного пространства государства», - заявили в ОП.

«Руководителям СБУ и ГБР – немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль», - заявил президент.

Напомним, 2 июля стало известно, что следователи Госбюро расследований изымали в подразделениях Воздушных сил ВСУ важные элементы зенитно-ракетных комплексов. По информации журналиста Юрия Бутусова, бюро пытается найти информацию о злоупотреблениях команды пятого президента Петра Порошенко в оборонных закупках, но при этом проявляет вопиющую некомпетентность и равнодушие.
 
ForUm

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