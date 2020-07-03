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В новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий расскажет, как милосердие способно изменить человека.

Как сообщает Центр информации УПЦ, новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет 4 июля в 06.30 на телеканале «Интер».

«Милосердие наполняет человеческую душу Божьей силой. И в зависимости от того, насколько большие дела милосердия творит человек, на него сходит соответствующая Божья благодать. Когда человек творит значительные дела милосердия, то он сподобляется даже служения ангелов», – рассказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе передачи, опубликованном на официальной странице телеканала в Ютуб.

В предыдущем выпуске программы Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о том, почему Господь допускает разные испытания в жизни человека.

 
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