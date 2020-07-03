также в разделеРелигия
Управделами УПЦ объяснил, чем опасны иллюзии «отложенной на будущее жизни» 8
В Церкви рассказали о 4 важных качествах каждого человека 9
Совет Церквей призвал парламент к совместному обсуждению законодательных инициатив 9
В Кропивницком состоялся автомобильный крестный ход УПЦ ко дню основания города 43
В США проходит мотопробег длиной в 4 тыс миль в знак поддержки святынь Черногории 10
Продолжается сбор подписей под петицией в защиту Киево-Печерской лавры 23
Епископ УПЦ объяснил, как пандемия дала возможность переосмыслить веру в Бога 9
На Закарпатье православная молодежь передала продукты и одежду детям-сиротам 10
В Кривом Роге православная молодежь совершила велопаломничество 15
Издан нотный сборник «Чернобыльская Литургия» памяти героев-ликвидаторов аварии 21
Священник УПЦ объяснил, в чем смысл православного дресс-кода 19
Митрополит Антоний объяснил, что стало причиной смертности каждого человека 20
Верующие Винничины просят помощи в восстановлении собора – памятника архитектуры XVIII века 28
В Беларуси почтили память блаженной Валентины Минской 16
На Буковине общины УПЦ помогли пострадавшим от наводнения 24
В столице церковная община УПЦ организовала помощь для нуждающихся семей 14
В Церкви объяснили, почему требования к будущим священникам стали строже 29
Наместник Ионинского монастыря рассказал о том, как стал монахом 13

Для обретения счастья просить нужно не о благах земных, а о мудрости и понимании воли Божией о себе и о других.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний 

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Мы знаем много примеров, когда бедный человек - несчастен и несвободен, но когда человек богат, он порой тоже несвободен из-за своих забот, а может и более несвободен, чем бедный. Трудно богатому, не только деньгами, а и талантами, внешностью, молодостью, умом, легким нравом, войти в Царствие Небесное, трудно не соблазниться о своей значимости, не возомнить о себе, не возгордиться невольно. И только мудрый человек - счастлив и свободен», - сказал митрополит Антоний.

Он объяснил, что значит настоящая мудрость.

«Быть мудрым  - значит не бросаться в крайности, держаться срединного пути, золотой, благословенной середины. Быть мудрым -  значит не искать врагов вовне: ни в обществе, ни в государстве, ни среди других народов, ни в своей семье. Понимая, что истинным врагом является лишь зло в нашем сердце», - подчеркнул владыка.

Он напомнил, что мудрый человек берет на себя ответственность за происходящее в его жизни и благодарен за все.

«Знание воли Божией делает мудрым. И именно это должно стать нашей главной просьбой и самым заветным желанием», - заключил управделами УПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1577 грн.
12
Теги