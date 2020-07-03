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Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что за последние два месяца в налоговой сфере удалось «сломать» ряд схем с минимизацией уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом он заявил в ходе брифинга, сообщает УНИАН.

По словам Марченко, есть все основания считать, что эти незаконные схемы ликвидированы.

«Налоговое давление на доходы физлиц за июнь составило 3,4%. Это самый большой показатель за последние 2 года. Это говорит о том, что нам удалось за последние два месяца «сломать» схемы скруток и других проблем с фиктивным налоговым кредитом, которые до этого были в налоговой. Это перевыполнение плана бюджета в объеме 6,4 млрд грн было достигнуто именно благодаря этому. Поэтому на сегодня есть все основания считать, что больше схем с НДС у нас не будет», - заявил Марченко.
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