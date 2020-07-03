Президент Украины Владимир Зеленский прекратил деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.
Соответствующий указ №259/2020 от 30 июня обнародован на сайте главы государства.
В документе уточняется, что указ подписан в связи с изменениями в законодательстве относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг.
«Постановляю: прекратить деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации», - говорится в указе президента.
Этим указом он также поручил создать комиссию по ликвидации Нацкомфинуслуг. Ее председателем назначена руководитель аппарата ведомства Татьяна Галабудская. О результатах работы она обязана будет проинформировать в трехмесячный срок.
Кроме того, президент поручил Кабмину решить вопрос дальнейшего использования объектов права государственной собственности, которые находились в управлении Нацкомфинуслуг.
Напомним, 1 июля Национальный банк принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.
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