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В Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви православная молодежь передала благотворительную помощь детям-сиротам и жителям ромских поселений.

Фото: Мукачевская епархия

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии.

«Сегодня еще раз имели возможность убедиться, что Господь никогда никого не оставляет. На днях мы посетили многодетную семью, где дети невероятно радовались простой игрушке и одежде», - рассказали инициаторы проекта.

Вместе с вещами дети получили хлеб из благотворительной пекарни «Зерно Добра».

«После того, как дети сказали, что они не ели еще со вчерашнего дня, у нас не прекращались слезы. Жизнь сирот очень тяжелая, будем поддерживать и помогать им», - отметил инициатор проекта председатель молодежного отдела Мукачевской епархии УПЦ архимандрит Агапит (Шпиняк).

Благодаря благотворительной пекарне «Зерно Добра» многодетные семьи, сироты, нуждающиеся пенсионеры ежедневно получают хлеб.

«Отдельным направлением работы является раздача одежды, которую нам передают добрые люди, для ромских поселений. Творим добро пока есть время!», - призвали в Мукачевской епархии.
ForUm

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