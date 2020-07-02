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Как выбрать подрядчика по грузоперевозкам в Украине: основные моменты

Грузоперевозки – один из основных бизнес-процессов для многих компаний. В Украине только самые крупные корпорации могут позволить себе содержание собственного парка. Остальные предприятия пользуются услугами подрядных грузоперевозчиков. Чтобы обеспечить своевременность поставок, сохранность грузов, необходимо внимательно подойти к выбору партнера. Главные критерии – перечень услуг, географический охват, репутация.

Какие услуги оказывают подрядчики по грузоперевозкам

Подрядные компании обычно предлагают комплекс услуг, включающий в себя:

  • загрузку авто;
  • помощь в выборе оптимального типа и грузоподъёмности машины;
  • юридическое оформление документов;
  • курьерская доставка;
  • разгрузку машины;
  • страхование грузов;
  • мониторинг (отслеживание на пути следования).

Перечень услуг может варьироваться в зависимости от спецификации деятельности конкретной компании. Наличие полного его спектра лишает клиента необходимости принимать непосредственное участие в доставке. Важный момент – стоимость перевозок и сопутствующих сервисов.

Репутация, законность деятельности

Безусловно, доверять грузоперевозки по Украине необходимо компаниям с хорошей репутацией. Заключая договора с ними, заказчик минимизирует многочисленные риски, связанные с некомпетентностью штата. Такие подрядчики не позволяют себе хищение, порчу грузов, игнорирование сроков, правил оформления, хранения и транспортировки.

Беспокоясь о репутации, руководители обеспечивают тщательную проверку кадров. Работают компании исключительно на основании разрешительных документов и лицензий. Подобрать надежного подрядчика можно по отзывам, которые носят преимущественно положительный характер.

География деятельности и автопарк

На территории Украины есть подрядные фирмы по грузоперевозкам с различным охватом:

  • региональные;
  • районные;
  • городские;
  • всеукраинские.

Первые осуществляют перевозки в границах определенных областей. Районные обслуживают села и поселки в конкретных районов. Городские оказывают транспортные услуги в крупных мегаполисах. Последние, всеукраинские подрядчики признаны универсальными. Они обеспечивают сообщение между любыми точками страны.

Ассортимент автопарка определяет типы перевозимых грузов. Обычно в него входят фуры, авторефрижераторы, газели. Машины отличаются вместительностью и грузоподъемностью. Особенность рефрижераторов заключается в регулировании микроклимата внутри грузового отсека. Менять можно температуру и уровень влажности. Машины с таким оборудованием предназначены для доставки медикаментов, продуктов питания, растений, других температурных грузов. В них возможно поддерживать стабильные условия. Продвинутые системы работают полностью автоматизировано, регулируют параметры соответственно заданным.

Часто в парках подрядных компаний есть авто для опасных грузов, длинномеров, конструкций с нетиповыми габаритами, резервуарами и т.д. Крайне желательно, чтобы автомобили имели сравнительно небольшой пробег. Это минимизирует вероятность поломок в дороге.

Гарантии – важный пункт договора. Подрядчик должен быть готов к покрытию убытков в случае форс-мажорных обстоятельств. Чтобы не тратить свой бюджет, компании оформляют страховки, включая в них максимальное количество страховых случаев.

Транспортные компании в Украине готовы взять на себя все операции по подготовке, оформлению и перевозке грузов, предоставить качественные услуги и компетентную поддержку клиентов. Но прежде чем заключать сделку с подрядчиком, нужно изучить документы, посетить автопарк, ознакомиться с отзывами.
ForUm

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