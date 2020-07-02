Как выбрать подрядчика по грузоперевозкам в Украине: основные моменты
Грузоперевозки – один из основных бизнес-процессов для многих компаний. В Украине только самые крупные корпорации могут позволить себе содержание собственного парка. Остальные предприятия пользуются услугами подрядных грузоперевозчиков. Чтобы обеспечить своевременность поставок, сохранность грузов, необходимо внимательно подойти к выбору партнера. Главные критерии – перечень услуг, географический охват, репутация.
Какие услуги оказывают подрядчики по грузоперевозкам
Подрядные компании обычно предлагают комплекс услуг, включающий в себя:
- загрузку авто;
- помощь в выборе оптимального типа и грузоподъёмности машины;
- юридическое оформление документов;
- курьерская доставка;
- разгрузку машины;
- страхование грузов;
- мониторинг (отслеживание на пути следования).
Перечень услуг может варьироваться в зависимости от спецификации деятельности конкретной компании. Наличие полного его спектра лишает клиента необходимости принимать непосредственное участие в доставке. Важный момент – стоимость перевозок и сопутствующих сервисов.
Репутация, законность деятельности
Безусловно, доверять грузоперевозки по Украине необходимо компаниям с хорошей репутацией. Заключая договора с ними, заказчик минимизирует многочисленные риски, связанные с некомпетентностью штата. Такие подрядчики не позволяют себе хищение, порчу грузов, игнорирование сроков, правил оформления, хранения и транспортировки.
Беспокоясь о репутации, руководители обеспечивают тщательную проверку кадров. Работают компании исключительно на основании разрешительных документов и лицензий. Подобрать надежного подрядчика можно по отзывам, которые носят преимущественно положительный характер.
География деятельности и автопарк
На территории Украины есть подрядные фирмы по грузоперевозкам с различным охватом:
- региональные;
- районные;
- городские;
- всеукраинские.
Первые осуществляют перевозки в границах определенных областей. Районные обслуживают села и поселки в конкретных районов. Городские оказывают транспортные услуги в крупных мегаполисах. Последние, всеукраинские подрядчики признаны универсальными. Они обеспечивают сообщение между любыми точками страны.
Ассортимент автопарка определяет типы перевозимых грузов. Обычно в него входят фуры, авторефрижераторы, газели. Машины отличаются вместительностью и грузоподъемностью. Особенность рефрижераторов заключается в регулировании микроклимата внутри грузового отсека. Менять можно температуру и уровень влажности. Машины с таким оборудованием предназначены для доставки медикаментов, продуктов питания, растений, других температурных грузов. В них возможно поддерживать стабильные условия. Продвинутые системы работают полностью автоматизировано, регулируют параметры соответственно заданным.
Часто в парках подрядных компаний есть авто для опасных грузов, длинномеров, конструкций с нетиповыми габаритами, резервуарами и т.д. Крайне желательно, чтобы автомобили имели сравнительно небольшой пробег. Это минимизирует вероятность поломок в дороге.
Гарантии – важный пункт договора. Подрядчик должен быть готов к покрытию убытков в случае форс-мажорных обстоятельств. Чтобы не тратить свой бюджет, компании оформляют страховки, включая в них максимальное количество страховых случаев.
Транспортные компании в Украине готовы взять на себя все операции по подготовке, оформлению и перевозке грузов, предоставить качественные услуги и компетентную поддержку клиентов. Но прежде чем заключать сделку с подрядчиком, нужно изучить документы, посетить автопарк, ознакомиться с отзывами.
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