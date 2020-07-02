Министерство обороны США обнародовало по требованию Конгресса (американского парламента) доклад относительно действий РФ в Афганистане. В нем отмечается, что РФ активно работала с группировкой «Талибан», чтобы ускорить вывод американских войск из страны.

Об этом говорится в тексте доклада Пентагона, который охватывает период с декабря 2019 по май 2020 года, сообщает Громадське.

«По состоянию на февраль (2020 года, — ред.) правительство России работало с центральным правительством Афганистана, странами региона и «Талибаном» для получения большего влияния в Афганистане, ускорения вывода сил США и решения вызовов безопасности, которые этот вывод мог бы вызвать», — говорится в докладе.

В частности, его авторы отмечают, что РФ «политически поддерживала» «Талибан» для получения влияния над ним и ограничения военного присутствия Запада в Афганистане, в то же время Москва публично отрицает, что причастна к событиям в стране.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что разведка США также имеет «несколько доказательств» того, что Россия платила боевикам «Талибана», впрочем непонятно, за что именно. Это косвенно подтверждает сообщенную ранее версию о том, что Москва могла платить талибам за убийство американских военных в Афганистане.

Напомним, 26 июня New York Times сообщила со ссылкой на источники в американской разведке, что подразделение российской военной разведки предлагало боевикам вознаграждение за убийство военных США и других стран, входящих в коалицию в Афганистане. Позже газета Washington Post сообщила, что в результате «заговора» боевиков «Талибана» с Россией в Афганистане погибло несколько военнослужащих американской армии.

Официально Белый дом, лично президент США Дональд Трамп и российский МИД отрицают существование подобного сговора.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси требует от администрации Трампа разъяснений о ситуации с американскими военными в Афганистане. Пелоси считает, что американский лидер игнорирует факт гибели солдат, к которому причастна Россия.

29 февраля 2020 года США подписали с «Талибаном» мирное соглашение, которое должно положить конец 18-летней войне в Афганистане. Оно предусматривает вывод всех американских войск из страны. «Талибан» со своей стороны обязался не скрывать представителей других террористических группировок и провести полноценные переговоры с правительством Афганистана.

Военные США и их союзники находятся в Афганистане с 2001 года. Ввести их туда распорядился президент Джордж Буш в ответ на теракты 11 сентября 2001 года, поскольку «Талибан» прятал террористическую сеть «Аль-Каида» и ее лидера — Усаму бен Ладена.