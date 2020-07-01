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Посол Беларуси в России Владимир Семашко во время онлайн-брифинга, приуроченного ко Дню независимости Беларуси, рассказал некоторые подробности о предложениях российской стороны в отношении дальнейшего развития интеграции. По его словам, одно из них, сделанное в 2019 году, предполагало передачу Беларусью на наднациональный уровень 95% полномочий, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, возможно ли углубление интеграции без ущерба суверенитету, Семашко отметил, что передача полномочий на наднациональный уровень должна происходить «в разумных пределах, без ущерба суверенитету». «Я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам положили первое предложение (не буду называть авторов с российской стороны). И когда мы посмотрели и его передали президенту, президент пригласил меня, и я говорю: ну это полное «руки вверх» называется, - рассказал посол. - Я даже не буду дальше эпитеты продолжать: там было все отдать наверх и, по-моему, оставалось пару моментов таких, как у нас милиция, у вас полиция и так далее. Но так не может быть».

Семашко в качестве примера привел Европейский союз. «Когда проанализируешь функции национальные и наднациональные, я насчитал только 18%, которые отданы были на наднациональный уровень, остальные функции оставались национальными, - отметил он. - А в том документе, который нам 13 февраля 2019 года предложили, я насчитал 95% функций наднациональных».

Говоря о введении общей валюты в Союзном государстве, посол подчеркнул, что, независимо от размеров экономик, в едином эмиссионном центре должно быть равноправие. «Если принимается какое-то решение по эмиссии, девальвации, то оно должно приниматься консенсусом», - убежден он. «Тогда не ущемляются интересы ни одной, ни другой стороны», - добавил Семашко. Что касается налогового и таможенного законодательства, то они априори в силу различий в экономике не могут быть одинаковыми, переписанными под копирку, они могут быть только унифицированными, подчеркнул дипломат.

«Надо разумно подойти к этому вопросу, ни в России, ни в Беларуси никто не хочет терять свой национальный суверенитет», - резюмировал посол.
ForUm

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