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Среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составляла +21,7° С, что на 3,5° С выше климатической нормы, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По рейтингу самых теплых за 140 лет прошедший июнь занял шестое место. В Киеве с 10 по 12 июня было побито до 5 температурных рекордов. 8 дней в месяце были с максимальной температурой выше 30,0° С.

Самыми холодными в Киеве были 2 и 3 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +5,5° С, а самым жарким - 11 числа, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,3° С.

Осадков в июне на проспекте Науки 37, выпало 49 мм, или 68% климатической нормы.
ForUm

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