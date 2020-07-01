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Двум бывшим бухгалтерам-кассирам ПАО КБ «Правэкс-Банк» сообщено о подозрении в служебном подлоге, а также незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам (ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 УК Украины), сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии следствия, должностные лица, находясь на должность бухгалтера-кассира одного из отделений банка, незаконно оформили банковские счета на имя четырех граждан, после чего подделали от их имени документы на перевод. Таким образом обналичено более 47 млн ​​грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.
ForUm

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