Двум бывшим бухгалтерам-кассирам ПАО КБ «Правэкс-Банк» сообщено о подозрении в служебном подлоге, а также незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам (ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 УК Украины), сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
По версии следствия, должностные лица, находясь на должность бухгалтера-кассира одного из отделений банка, незаконно оформили банковские счета на имя четырех граждан, после чего подделали от их имени документы на перевод. Таким образом обналичено более 47 млн грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.
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