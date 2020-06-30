Сегодня в Кривом Роге Днепропетровской области во время сессии городского совета скоропостижно скончался руководитель департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений горисполкома Александр Бризецкий. Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского горсовета, передает УНИАН.

«Бризецкий выступил на сессии по своим вопросам. После этого он почувствовал себя плохо и вышел из зала. Была вызвана «скорая помощь», врачи осуществляли реанимационные мероприятия, но по дороге в больницу он скончался в карете «скорой», - отметили в пресс-службе.

Бризецкому было 64 года. В свое время он окончил Криворожский горнорудный институт. С 1999 по 2003 годы работал заместителем городского головы Кривого Рога по вопросам деятельности исполнительных органов совета. С 2010 года и до последнего дня возглавлял управление земельных ресурсов; сейчас - департамент регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома.

«Он был прямым и открытым человеком, полностью отдавал себя работе на благо родного города и это для Кривого Рога по-настоящему тяжелая утрата», - отметил городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул, выразив соболезнования родным, коллегам и друзьям Бризецкого.