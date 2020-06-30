также в разделеОбщество
30 июня. Картина дня 10
На Львовщине продлили карантин 14
Зарплату медикам обещают повысить с сентября 11
В ОП рассказали о состоянии здоровья супруги Зеленского 13
На ВНО по украинскому языку и литературе пришли 275 тысяч выпускников 9
ЕС открыл границы для отдельных категорий украинцев 23
НАПК проверит нардепа, который задекларировал Land Cruiser за 20 тысяч гривен 21
Отчет «никто не заказывал»: В Earthsight ответили на критику Гослесагентства 15
ЕС открыл границы для ряда стран, Украины в списке нет 21
Малюська рассказал, куда пошли деньги за платные камеры в СИЗО 14
Главу госагентства разоблачили на продаже радиоактивного металлолома 16
Украинские пограничники пропустили в Польшу мужчину, разыскиваемого Интерполом 24
СБУ разоблачила пограничников на продаже информации из баз данных 30
В Украину прибыл самолет из Италии с помощью в борьбе с паводком 17
«Шкарлет — чорт»: Под ОП протестуют против и.о. главы МОН 22
Пропуск на линии разграничения на Донбассе осуществляет только один КПВВ 84
Боевики «ДНР» в третий раз задержали сбежавшего из плена Синченко 628
Атака на Николаевский глиноземный завод: как экорейдер Куфтырев стал пешкой в игре Левочкина 44

Сегодня в Кривом Роге Днепропетровской области во время сессии городского совета скоропостижно скончался руководитель департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений горисполкома Александр Бризецкий. Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского горсовета, передает УНИАН.

«Бризецкий выступил на сессии по своим вопросам. После этого он почувствовал себя плохо и вышел из зала. Была вызвана «скорая помощь», врачи осуществляли реанимационные мероприятия, но по дороге в больницу он скончался в карете «скорой», - отметили в пресс-службе.

Бризецкому было 64 года. В свое время он окончил Криворожский горнорудный институт. С 1999 по 2003 годы работал заместителем городского головы Кривого Рога по вопросам деятельности исполнительных органов совета. С 2010 года и до последнего дня возглавлял управление земельных ресурсов; сейчас - департамент регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома.

«Он был прямым и открытым человеком, полностью отдавал себя работе на благо родного города и это для Кривого Рога по-настоящему тяжелая утрата», - отметил городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул, выразив соболезнования родным, коллегам и друзьям Бризецкого.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2663 грн.
11
Теги