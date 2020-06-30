С июля дофинансируют «дефицитные» медицинские учреждения, а с сентября повысят зарплату медикам. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-встречи с послами стран «Большой семерки», сообщает УНИАН.

«Мы активно работаем над медицинской реформой. Именно над медицинской реформой, потому что все предыдущие действия в здравоохранении были акцентированы исключительно на изменении финансирования. Хочу сказать, что в реформировании нашей медицины мы очень благодарны зарубежным партнерам за экспертную помощь. Мы хотим знать о лучшем опыте других стран и реализовать его. Наша цель - построить такую систему здравоохранения, которая действительно будет одной из лучших в мире», - отметил Степанов.

По его словам, первоочередные действия нынешнего руководства Минздрава сконцентрированы на «дефицитных» медицинских учреждениях. То есть на дофинансировании тех учреждений, в которых сейчас средств из государственного бюджета меньше, чем было в прошлом году.

В частности, речь идет о заведениях противотуберкулезной службы, психиатрических и высокоспециализированных больницах, которые оказались на грани закрытия. «Это делается, чтобы не допустить закрытия больниц и увольнения медиков. Также мы отдельно увеличили финансирование на экстренную медицинскую помощь. Потому что часть экстренной медицинской помощи также оказалась с дефицитом средств. Мы увеличим это финансирование на 1,3 млн грн», - заявил Степанов.

При этом, по его словам, Минздрав работает с расчетами на следующий, 2021 год, а также над стандартизацией медицинской помощи в целом. «Важно, чтобы эти расчеты действительно соответствовали уровню расходов, которые действительно нужны для оказания медицинской помощи. И чтобы у нас не возникало проблем с дефицитом финансирования», - резюмировал министр.