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В Черногории 53 капитана дальнего плавания заявили, что становятся рядом с врачами, преподавателями, журналистами, спортсменами и студентами на защиту Черногорско-Приморской митрополии и епархий Сербской Православной Церкви.

Как сообщает in4s, в защиту СПЦ и против дискриминационного Закона о свободе вероисповедания выступили также свыше 470 работников просвещения из городов Биело-Поле, Мойковац, Беране, Андриевица и Плав.

«Мы хотим поддержать наших врачей, преподавателей, журналистов, юристов, студентов, коллег моряков и весь верный народ Черногории и оказать безоговорочную поддержку митрополиту Черногорcкому  Амфилохию, другим иерархам и духовенству Сербской Православной Церкви в борьбе православных за наши святыни», –  обратились капитаны дальнего плавания.

Ранее о своей поддержке Церкви заявили учителя.

«Считаем, что это вопрос жизненной важности, и мы как носители образовательной миссии, обязаны высказаться и указать всему обществу на катастрофические последствия для всех нас в том случае, если правительство продолжит настаивать на безумном проекте уничтожения веками существовавшей Церкви», – заявили преподаватели.

Всего к движению уже присоединились свыше 1100 студентов, более 150 спортсменов, большое количество врачей, журналисты и несколько полицейских.
ForUm

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