На Буковине в селе Драчинцы Кицманского район освятили новую часовню в честь преподобного Онуфрия Великого.

Фото: Черновицко-Буковинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, часовня была освящена в день памяти преподобного, 25 июня.

Чин освящения совершили протоиерей Димитрий Серман, настоятель прихода в честь первоверховных апостолов Петра и Павла села Драчинцы, протоиерей Михаил Рудейчук, протоиерей Василий Руснак, иерей Игорь Пиць, иерей Виталий и диакон Иоанн Бойчук.

По окончании чинопоследования протоиерей Димитрий Серман выразил благодарность благотворителям и жителям села, трудами которых была построена часовня.

Как сообщалось ранее, 25 июня в Киево-Печерской лавре состоялись торжества в честь преподобного Онуфрия Великого - небесного покровителя Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия.

