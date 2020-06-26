также в разделеРелигия
Запорожский митрополит УПЦ рассказал, как помочь ребенку стать образованным 10
Митрополит Антоний рассказал, почему апостол Павел не снимал с язычников ответственности за идолопоклонство 10
Митрополит Антоний рассказал о черте характера, которая актуальна для каждого 9
Патриарх Кирилл поздравил Предстоятеля УПЦ с днем небесного покровителя 11
В Ольшанском монастыре на Киевщине захоронили останки трех бойцов Второй мировой 10
В Черкасской области из храма УПЦ украли пожертвования 12
В Украине усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений 13
Митрополит Онуфрий расскажет, почему Господь допускает испытания 26
Митрополит Антоний: Самый страшный вирус сегодня – информационный 13
Религиозные деятели выступили против прослушивания храмов и молитвенных домов 19
Предстоятель УПЦ рассказал о чудесах, которые Бог сотворил для Великого Онуфрия 15
На Ровенщине почтили икону, подаренную афонскими монахами 18
Митрополит Антоний сравнил период карантина с подвигом уединения преподобного Онуфрия в пустыне 31
Верующие УПЦ поздравляют Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с именинами 23
В Буковинской епархии УПЦ молятся о прекращении дождей и призывают помогать пострадавшим от паводков 14
Иерархи Поместных Церквей поздравили Предстоятеля УПЦ с днем ангела 17
Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий празднует именины и 50 лет монашеского служения 23
Предстоятель УПЦ рассказал о своем небесном покровителе 41

На Буковине в селе Драчинцы Кицманского район освятили новую часовню в честь преподобного Онуфрия Великого.

Фото: Черновицко-Буковинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, часовня была освящена в день памяти преподобного, 25 июня.

Чин освящения совершили протоиерей Димитрий Серман, настоятель прихода в честь первоверховных апостолов Петра и Павла села Драчинцы, протоиерей Михаил Рудейчук, протоиерей Василий Руснак, иерей Игорь Пиць, иерей Виталий и диакон Иоанн Бойчук.

По окончании чинопоследования протоиерей Димитрий Серман выразил благодарность благотворителям и жителям села, трудами которых была построена часовня.

Как сообщалось ранее, 25 июня в Киево-Печерской лавре состоялись торжества в честь преподобного Онуфрия Великого - небесного покровителя Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1379 грн.
14
Теги